محافظة بغداد تشكل لجنة لردع المتلاعبين بالأسعار في الأسواق

2021/04/22 | 12:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت محافظة بغداد، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة قانونية لردع المتلاعبين بالأسعار في الأسواق.وذكر بيان للمحافظة، إن “ارتفاع الأسعار من بعض التجار والأسواق الجشعين والمنتفعين سيواجه بقوة القانون والقضاء وذلك من خلال متابعة مفارز الأمن الاقتصادي”.وأضاف ان “اللجنة ستقوم بإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار والتلاعب فيها واستغلال أزمة ارتفاع الدولار”، داعياً […]

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