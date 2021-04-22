القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات في ميسان

2021/04/22 | 12:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفادت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / قسم مخدرات ميسان، الخميس، بإلقاء القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان.

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