النائب سركوت شمس الدين يكشف عن زيارة مرتقبة للكاظمي الى واشنطن

2021/04/22 | 12:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، الخميس، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الاميركية في تموز المقبل.وقال شمس الدين في بيان إن “الولايات المتحدة الاميركية بصدد كتابة استراتيجية الشرق الاوسط وبضمنه … Readmore

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