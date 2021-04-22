النزاهة تحبط عملية بيع عقار قيمته نصف مليار عبر أوليات مزورة بالنجف

2021/04/22 | 12:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أحبطت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عملية بيع عقار تبلغ قيمته نصف مليار دينار بأوليات مزورة في محافظة النجف.وقالت الهيئة في بيان، إنه “بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أفادت بانتقال فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف إلى مديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة، حيث تمكن الفريق من ضبط معاملة بيع مزورةٍ […]

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