الزيادة السكانية في العراق تتجه للقضاء على موارد البلاد.. التخطيط تؤكد: الموارد لاتكفي

2021/04/22 | 12:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الخميس، عن ارتفاع متوسط عمر الفرد في العراق، فيما اشار الى ان الموارد الاقتصادية لاتتناسب مع حجم الزيادات السكانية.

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