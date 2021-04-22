وفاة القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان الأسدي.. ماذا تعرف عنه؟

2021/04/22 | 12:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان الأسدي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

توفي النائب في البرلمان العراقي والقيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان الأسدي، متأثرًا بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

والأسدي، هو عدنان هادي نور علي، ومن مواليد عام 1952 في الرميثة.



حاصل على شهادة الدبلوم في الصيدلة من معهد الصحة العالي، وكان مستشار رئيس الوزارء للشؤون الأمنية ونائب في مجلس النواب العراقي عن محافظة المثنى في دورته الثانية 2010-2011 والثالثة 2014-2018، فيما فاز في الانتخابات التشريعية العراقية لعام 2018 بعدد أصوات بلغ 7.331 صوت.

وفي شباط/فبراير 2004 شغل الأسدي منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية، بعدها في عام 2006 شغل منصب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، وفي عام 2008 عاد الأسدي إلى منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية.

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