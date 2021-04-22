القبض على 44 متهما بقضايا مختلفة في واسط

2021/04/22 | 12:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة في المحافظة.وقالت المديرية في بيان، ان “مفارزها نفذت سلسلة عمليات أمنية في عموم قواطع المسؤولية لمتابعة المطلوبين وتنفيذ مذكرات القبض”.وأضافت إن “العمليات الأمنية أسفرت عن القبض على(44) متهما بقضايا جنائية مختلفة وعدد من المخالفين للقانون”.

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