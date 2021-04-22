وول ستريت جورنال: ضبط كميات مزيفة من لقاح فايزر في المكسيك وبولندا

2021/04/22 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بوجود جرعات مزيفة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا في كل من المكسيك وبولندا.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في شركة فايزر والسلطات الرسمية في المكسيك وبولندا اعتقال ستة اشخاص في ولاية نويفو ليون المكسيكية بعد تفتيش في عيادة للتطعيم بعقار يحمل ملصقات مزورة حيث تم تطعيم نحو ثمانين شخصا مقابل الف دولار للجرعة ليتبين أنه يحتوي على ماء مقطر فقط، فيما صادرت السلطات البولندية جرعات من لقاحات مزيفة تحتوي على حامض الهيالورونيك في عيادة للتجميل قبل المباشرة بعمليات التطعيم بها.

بدورها أكدت شركة فايزر المصنعة للقاح اختبار عينات العقارات المكتشفة في بولندا والمكسيك والتأكد بأنها مزيفة بالفعل.

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