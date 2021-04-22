قائممقام المقدادية يقدم طلباً لإعفائه من منصبه

2021/04/22 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف قائممقام قضاء المقدادية وكالة في ديالى حاتم التميمي، اليوم الخميس، عن تقديمه طلب اعفاء رسمي من منصبه فيما بين 3 اسباب دفعته لهذا القرار.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "يشغل منصب قائممقام قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) وكالة منذ 5 سنوات متتالية دون أي حقوق ولم يحصل أي التفاتة تجاه إدارة القضاء من ناحية تغطية بعض الاحتياجات التي تعترض طريق اعماله وحتى المشاريع الخدمية تخرج مباشرة من المحافظة دون المرور بالإدارة على نحو جعل الدوائر ترتبط بها بشكل مركزي ومع القضاء شكلي".

وأضاف، "قدمت طلب إعفاء رسمي في شباط الماضي من منصب قائممقام قضاء المقدادية وكالة، لكن لم أحصل على أي جواب رسمي سواء بالقبول أو الرفض من قبل حكومة ديالى المحلية، لكن قررت تسليم الختم وكل المتعلقات الإدارية مطلع الشهر القادم".

ويشغل حاتم التميمي، مديرا لناحية الوجيهية قبل أن يكلف قبل 5 سنوات بإدارة قائممقامية المقدادية بالوكالة.

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