العراق يحقق الاكتفاء الذاتي في 22 محصولاً زراعياً

2021/04/22 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب جمال فاخر، اليوم الخميس (22 نيسان 2021)، أن العراق يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في 22 مادة زراعية للموسم الثالث على التوالي.

وذكر فاخر في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "الزراعة بعد 2003 تعرضت لانتكاسات متكررة رغم أنها من أهم القطاعات التي تستقطب الأيدي العاملة"، مبيناً أن "العراق تحول من بلد منتج الى مستهلك، معتمداً على الاستيراد الخارجي في سد احتياجاته الزراعية".

وقال، إن "لجنة الزراعة النيابية قدمت دعماً كبيراً لوزارة الزراعة لحماية المنتوج المحلي، ومنع استيراد المحاصيل الزراعية ومنتوجات الدواجن"، مشيرا الى "تحقيق الاكتفاء الذاتي في 22 مادة زراعية للموسم الثالث على التوالي، وتسجيل ارتفاع انتاج اللحوم والاسماك، فيما نأمل ارتفاع في انتاج مادة الحنطة خلال الموسوم الحالي".

وتابع فاخر قائلاً، إن "إيقاف الاستيراد وحماية المنتج المحلي سأهم بعودة آلاف المزارعين الى مهنتهم"، مؤكدا ان "قطاع الزراعة ينمو بشكل جيد ونتوقع ولادة صناعات تكميلية أخرى للاستفادة من فائض الانتاج".

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