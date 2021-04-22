القبض على متهمين بالنصب والاحتيال والتهديد في الديوانية

2021/04/22 | 12:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الخميس، القبض على متهمين بالنصب والاحتيال والتهديد في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة السدير التابع لمديرية شرطة محافظة الديوانية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين، احدهما متهم بالتهديد والآخر بالنصب والاحتيال".وبينت المديرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصوليا".

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