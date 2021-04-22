2021/04/22 | 12:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم الخميس، القبض على متهم القى قنبلة يدوية على احد الدور في بغداد

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ان القى احد المتهمين قنبلة يدوية(رمانة) على احد الدور السكنية وهربه الى جهة مجهولة تم تشكيل فريق عمل ميداني من مركز شرطة الراشدية التابع للقيادة وباشراف مباشر قائد شرطة بغداد تم البحث عن المتهم وجمع المعلومات والتعرف على هويته والكتابة الى القاضي واستحصال امر قبض وتحري وعلى الفور توجهت مفارزنا الى مكان تواجد المتهم".

واضاف البيان انه "تم القاء القبض عليه واصطحابه الى مركز الشرطة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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