شرطة واسط تعلن القبض على 44 متهما بقضايا مختلفة

2021/04/22 | 12:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية نفذت سلسلة عمليات أمنية في عموم قواطع المسؤولية لمتابعة المطلوبين وتنفيذ مذكرات القبض".وبينت المديرية إن "العمليات الأمنية أسفرت عن القبض على(44) متهما بقضايا جنائية مختلفة وعدد من المخالفين للقانون".

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