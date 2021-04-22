2021/04/22 | 12:54 - المصدر: عين العراق

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الخميس 22 أبريل 2021 | 12:51 مساءً

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الأمين العام لمجلس النواب ينعى النائب عدنان الأسدي

نعى الأمين العام لمجلس النواب الدكتور سيروان عبدالله سيريني ، النائب عدنان الأسدي الذي وافته المنية صباح اليوم متاثرا باصابته بكورونا.



وأعرب الأمين العام في تعزيته ، عن بالغ حزنه واسفه لهذا المصاب الكبير ، مؤكدا بانه ليس هناك أشد قسوةً وألماً على الشخص أكثر مِن أن يسمع نبأ وفاةِ رجل ترك بصمة بين أهله ووطنه وكان الأقرب من الجميع، فخبر وفاة الأخ النائب عدنان الاسدي أوجع قلوبنا ، ولكن لا نقول إلا ( انا لله وانا اليه راجعون)، ستبقى الاخ للجميع، وستبقى ذكراك بيننا و نسأل الله لك الرحمة والمغفرة والجنات العُلى من المولى عز وجل، صبّر الله أهلك وألهمهم الصبر والسلوان واعانهم على فقدك وفراقك

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