وزير الداخلية ينعى الأسدي: قدّم الكثير في سبيل أمن واستقرار العراق

2021/04/22 | 12:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدم وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، التعازي بوفاة وكيل الوزارة السابق والنائب عدنان الأسدي.

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وذكر الغانمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 نيسان 2021)، "اتقدم بعظيم آيات التعازي والمواساة الى ذوي الفقيد "النائب عدنان هادي الاسدي" وعائلته ومحبيه الذي وافته المنية هذا اليوم وعزائي موصول لمجلس النواب العراقي الموقر رئيساً ونائبين وأعضاء, ولكل ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويمن على ذويه بالصبر والسلوان".

واضاف الغانمي "لقد كان الفقيد واحداً من رجالات وزارة الداخلية وقادتها الذين قدموا الكثير في سبيل أمن واستقرار العراق وكانت له مساهمات في التأسيس الإداري والقانوني للوزارة أبان خدمته فيها لسنوات طويلة وكيلاً إدارياً وأقدم ومختلف المناصب الإدارية التي خدم فيها".

ونشر المكتب الإعلامي للنائب عدنان الاسدي، الخميس، اخر صورة للاسدي قبل وفاته متأثراً بفيروس كورونا.

وقال المكتب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 نيسان 2021)، انه "ببالغ الحزن وعميق الأسى التحق الى الرفيق الأعلى المغفور له بإذن الله الدكتور عدنان هادي الاسدي الذي وافته المنية، متأثرا بإصابته بفايروس كورونا".

واضاف البيان انه "برحيل الفقيد الغالي خسر الوطن واحدا ًمن أبنائه المخلصين البررة، حيث كان رحمه الله مثالاً للانسان الخلوق والبرلماني النشيط والواعي والوطني الغيور الصادق الذي كرس كل جهده لخدمة الوطن وخدمة أبناء محافظة المثنى وعشائرها واداء الواجب الوطني بإخلاص وحماس وتفاني سواء من خلال وجوده كعضو في مجلس النواب وممثل للشعب أو من خلال دوره كشخصية اجتماعية أسهمت بجهودها الخيرة في خدمة قضايا المواطنين".

وتابع "اننا اذ نشاطر محبي الفقيد الراحل أحزانكم في هذا المصاب, لنسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ونوه البيان الى انه "سيتم تشييع جثمان المغفور له بإذن الله في تمام الساعة ٣:٣٠ عصر اليوم من أمام جامع حي المعلمين في قضاء الرميثة".

ونعى الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني، الخميس، النائب عدنان الأسدي الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأعرب الأمين العام في تعزيته، التي تلقى "ناس" نسخة منها (22 نيسان 2021)، عن "بالغ حزنه واسفه لهذا المصاب الكبير"، مؤكدا انه "ليس هناك أشد قسوةً وألماً على الشخص أكثر مِن أن يسمع نبأ وفاةِ رجل ترك بصمة بين أهله ووطنه وكان الأقرب من الجميع، فخبر وفاة الأخ النائب عدنان الاسدي أوجع قلوبنا ، ولكن لا نقول إلا ( انا لله وانا اليه راجعون)، ستبقى الاخ للجميع، وستبقى ذكراك بيننا و نسأل الله لك الرحمة والمغفرة والجنات العُلى من المولى عز وجل، صبّر الله أهلك وألهمهم الصبر والسلوان واعانهم على فقدك وفراقك".

وتوفي النائب في البرلمان العراقي والقيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان الأسدي، الخميس، متأثراً بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وأبلغ مصدر نيابي (22 نيسان 2021)، مراسلَ "ناس"، بـ"وفاة النائب الأسدي صباح اليوم الخميس".

وأضاف المصدر أن "الأسدي توفي جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا".

وتوفي المتحدث باسم كتلة حزب الديمقراطي الكردستاني النائب آرام بالاتي، متأثراً بفيروس كورونا.

وذكر مراسل "ناس كورد" وتابعه "ناس" (17 شباط 2021)، ان "النائب آرام بالتي توفي اليوم في أحد مستشفيات دهوك، بعد فترة طويلة من الإصابة بفيروس كورونا".

وتوفي النائب في البرلمان، عن تيار الحكمة، علي العبودي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 كانون الأول 2020) إن "النائب عن تيار الحكمة علي العبودي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا".

وتوفيت النائبة ورئيسة لجنة التعليم العالي، غيداء كمبش، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال النائب في البرلمان مقدام الجميلي، في بيان، (10 تموز 2020)، "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب يعتصرها الألم ننعى لكم زميلتنا العزيزة (النائبة د.غيداء كمبش ) الذي وافاها الأجل الآن بعد إصابتها بفايروس كورونا اللعين وصراعها معه لمدة أسبوعين".

بدوره، قال النائب في البرلمان، رعد الدهلكي: "ببالغ الحزن والاسى وبقلوب يعتصرها الآلم ننعى لانفسنا ولكل ابناء ديالى العزيزة والشعب العراقي ، ابنة ديالى البارة ( النائبة د.غيداء كمبش ) التي وافاها الأجل بعد إصابتها بفايروس كورونا وصراعها معه لمدة أسبوعين".

وأضاف، "يسقط من سمائنا كوكب جديد طالما كان نبراسا لأضاءة الدرب والدفاع عن حقوق الضعفاء في جميع المحافظات عموما وفي ديالى خصوصا، إنَّا لله وانا اليه راجعون".

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