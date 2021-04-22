نائبة تكشف لـPUKmedia سبب المعارضة لقانون الاندية الرياضية

2021/04/22 | 12:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب يوم الخميس، جلسة اعتيادية للتصويت على عدة مشاريع قانونين بضمنها مقترح قانون الاندية الرياضية.

واوضحت النائبة ارزو محمود عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: انه من المقرر ان يصوت مجلس النواب خلال جلسته اليوم، على قانون الاندية الرياضية، في حال اكتمال النصاب القانوني للجلسة موضحة، ان القانون يخدم الرياضة والرياضيين في اقليم كوردستان والعراق.

واضافت: ان بعض رؤساء الاندية ضد تمرير القانون، لسببين الاول تحديد هيئة ادارة الاندية لدورتين متتاليتين او 3 دورات بشكل متقطع، بعض من رؤساء الاندية بمنصبه منذ 20 ـ 30 عاما، والسبب الثاني الذي يرفضه رؤساء الاندية، تحديد سلطات الرؤساء بمنصب واحد، قسم منهم لديه اكثر من منصب اداري.

واكدت ان القانون جيد جدا، ويصب بمصلحة الرياضة وجميع الرياضيين لو تم التصويت عليه اليوم.

PUKmedia خاص

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