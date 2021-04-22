2021/04/22 | 12:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكری الـ 123 لعيد الصحافة الكوردية اقامت مكتبة كاريز بمدينة كركوك ندوة للباحث صباح بازرگان الذي قدم بحثتا عن سبعة عقود من تاريخ الصحافة الكوردية في كركوك، حيث قدم الباحث عرضا دقيقا للصحافة الكوردية في كركوك بدءا من بدايتها عام 1930 وخصصت صحيفة كركوك التي كانت تصدرها بلدية كركوك نصف صفحاتها للغة الكوردية، واستعرض الباحث اجمالي الاصدارات الصحفية العلنية والسرّية التي صدرت في كركوك حتى نهاية القرن العشرين.

وقد حضر الامسية عدد من الادباء والصحفيين والكتاب واغنوها بمداخلاتهم والاسئلة التي طروحها على الباحث.

يذكر ان الصحافة الكوردية في كركوك مرّت بمراحل متواصلة من المد والجزر بحسب الظروف السياسية التي مرّت بها المدينة وبحسب مساحة الحرّية التي طالما حاربتها السلطات بلا هوادة وشهد سكان كركوك التهميش الثقافي الذي ترك ظلالا معتمة على مجمل تاريخ الصحافة فيها، مع هذا فهناك محطات انتعشت فيها الصحافة الكردية في المدينة وعموم محافظة كركوك .

PUKmedia رزكار شواني

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ندوة عن تاريخ الصحافة الكوردية في كركوك ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ندوة عن تاريخ الصحافة الكوردية في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).