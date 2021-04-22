ندوة عن تاريخ الصحافة الكوردية في كركوك

وقد حضر الامسية عدد من الادباء والصحفيين والكتاب واغنوها بمداخلاتهم والاسئلة التي طروحها على الباحث.
يذكر ان الصحافة الكوردية في كركوك مرّت بمراحل متواصلة من المد والجزر بحسب الظروف السياسية التي مرّت بها المدينة وبحسب مساحة الحرّية التي طالما حاربتها السلطات بلا هوادة وشهد سكان كركوك التهميش الثقافي الذي ترك ظلالا معتمة على مجمل تاريخ الصحافة فيها، مع هذا فهناك محطات انتعشت فيها الصحافة الكردية في المدينة وعموم محافظة كركوك .
PUKmedia رزكار شواني
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