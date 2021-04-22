محافظة بغداد تحذر المتلاعبين بالاسعار: ستواجهون القانون والقضاء

2021/04/22 | 12:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شكل محافظ بغداد محمد العطا، الخميس، لجنة لتعقب المتلاعبين بالاسعار في الاسواق العراقية، فيما حذر من استغلال ازمة الدولار.

وقال العطا في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (22 نيسان 2021)، إن "ارتفاع الأسعار في الأسواق من بعض التجار الجشعين والمنتفعين سيواجه بقوة القانون والقضاء وذلك من خلال متابعة مفارز الأمن الاقتصادي".

واوضح ان "اللجنة ستقوم بإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار والتلاعب فيها واستغلال أزمة ارتفاع الدولار"، داعيا "التجار الى المحافظة وعدم التلاعب بالأسعار أو رفعها على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار".

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