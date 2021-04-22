زيدان يبحث مع وزير الزراعة اجراءات منع دخول المنتجات المجهولة المصدر

2021/04/22 | 12:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الخميس، مع وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي إجراءات منع دخول المنتجات مجهولة المصدر والمحظور استيرادها.وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان، أن “زيدان والخفاجي بحثا إجراءات القضاء في التعاون مع الجهات المختصة في وزارة الزراعة والجهات الأمنية لمنع دخول المنتجات مجهولة المصدر غير الخاضعة للفحص […]

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