2021/04/22 | 12:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الاعلام الامني تعلن اعادة نازحين من اقليم كردستان الى زمار وسنجار » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 12:54

واع/

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