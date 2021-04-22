2021/04/22 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي، عن أبرز النقاط التي تتضمنها سياسة بلاده تجاه العراق.

وأكد هيكي خلال ندوة عن سياسة بريطانيا في العراق تم عقدها في أربيل، ان بلاده تدعم استتباب الأمن والتطور الاقتصادي والسياسي في العراق بما فيه إقليم كردستان، مبينا ان بريطانيا ليس لديها اجندات خفية تتعلق بالعراق وهي ترغب بتطوره وان يعم الاستقرار الذي لا يتحقق الا بوجود مؤسسات قوية، وجيش قوي، وقضاء قوي، وحكومة قوية، مشيرا الى التحديات المتمثلة بالميليشيات لما تتمتع به من نفوذ بالعاصمة العراقية.

وفي المجال الاقتصادي حث السفير البريطاني حكومتي بغداد واربيل على عدم الاعتماد على النفط فقط، لافتا الى ضرورة ان يوسعا مواردهما ويدعما القطاع الخاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيكي: بريطانيا ليس لديها أجندات خفية وهي ترغب بتطور العراق واستقراره) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيكي: بريطانيا ليس لديها أجندات خفية وهي ترغب بتطور العراق واستقراره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).