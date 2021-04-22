أميركا أولاً ،بوسائل أخرى - حازم كويي

2021/04/22 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أنها ستستكشف البلدان ذات التفكير المماثل في جميع انحاء العالم،فيما إذا كان ينبغي مقاطعة الالعاب الاولمبية الشتوية في بكين عام 2022،وقال المتحدث بأسم وزير الخارجية الاميركي أنتوني بيلينكين،أن الصين تخطئ كثيراً ضد حقوق الانسان للايغور.وفي نفس اليوم أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الاميركي جو بايدن "من وجهة نظر الولايات المتحدة الاميركية، لاتوجد أية تغييرات في خطط الالع ......





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