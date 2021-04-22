قصور العقل الغربي - حداثيا-؟/3 - عبدالامير الركابي

2021/04/22 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي يتردد انطلاقا من ماركس، ومن ثم وبعده كل من يدعون يبني أفكاره، مفهوم" ادخال الوعي للطبقة العاملة من خارجها"من دون ان يناقش او يسال لماذا؟ ومادلالة ذلك؟ ومن هم الذين يدخلون الوعي المقصود للطبقة المقابلة الضد للطبقة المنتصرة البرجوازية؟ وماموقعهم ولماذا يفعلون مايفعلونه، ولاي غرض ولماذا؟ هذا سوى دلالة القضية الأصل والجوهر المتعلقة بانتفاء قدرة الطبقة العاملة على وعي ذاتها، والاشتراطات الخاصة بوجو ......





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