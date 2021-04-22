2021/04/22 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آسو_كمال الفصل السادس-من الكتاب الشيوعية الجديدةازدواجية الثورة والإصلاح من التغييرات الجذرية التي طرأت على الاشتراكيين الديمقراطيين بعد كومونة باريس موقف الإصلاح وموقفه من الحكومة في هذه الحركة.



خلال ثورات منتصف القرن التاسع عشر وفي النضال الديمقراطي للبرجوازية ضد مُلاك الأرض وأصحاب الملكية الأرستقراطية، شارك العمال في هذه الثورة والنضال السياسي من أجل حريتهم وحقوقهم الاقتصادية.



ولكن م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازدواجية الثورة والإصلاح -الشيوعية الجديدة - آسو كمال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازدواجية الثورة والإصلاح -الشيوعية الجديدة - آسو كمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).