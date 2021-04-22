روسيا تسجل 8996 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/22 | 13:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لليوم الخامس على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصد 8996 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 8271 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن نحو ثلث الإصابات الجديدة (2704 حالات) يعود […]

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