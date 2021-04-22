وفاة نائب عراقي جراء إصابته بفيروس كورونا

2021/04/22 | 13:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي النائب عن حزب "الدعوة" العراقي، عدنان الأسدي، صباح اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو خامس عضو برلماني يتوفى بسبب مضاعفات "كوفيد - 19"، بعد كل من آرام ناجي، غيداء كمبس، حسين الزهيري، وعلي العبودي.

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