الهجرة: لا يمكن للنازحين العودة إلى المخيمات بعد خروجهم منها

2021/04/22 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، (22 نيسان، 2021) متابعتها للنازحين حتى بعد عودتهم إلى مناطقهم، فضلاً عن تدخلها في المسائل العشائرية، لحل الخلافات بين المتخاصمين.

وقال وكيل الوزارة، كريم النوري، في تصريح لـ (بغداد اليوم) إن "الوزارة، تعمل على تهيئة جميع الظروف التي تضمن عودة النازحين إلى مناطقهم، من خلال توفير الكرفانات للذين تهدمت منازلهم أثناء عمليات التحرير، وتوزيع المواد الغذائية".

وأشار، إلى "تدخل الوزارة في حل معظم الخلافات العشائرية التي تتعلق بالنازحين في ديالى وتلعفر لضمان عودتهم وسلامتهم".

وتابع النوري، أن "الخلافات العشائرية من ضمن الأسباب التي تعرقل عودة النازحين"، مشدداً على "ضرورة تحكيم القانون في حسم ملف المطلوبين بتهم الإرهاب، والقضايا الجنائية، وليس العشائر".

وبشأن الهجرة العكسية وعودة بعض النازحين في كردستان إلى المخيمات بعد خروجهم، أكد النوري أنه "لا يمكن للنازحين العودة للمخيمات بعد خروجهم منها"، لافتا إلى أن "قرارهم في العودة إلى مناطقهم كان طوعياً وليس جبرياً".

وتابع، أنه "يوجد في إقليم كردستان، 26 مخيماً، 4 في السليمانية و6 في أربيل و16 في دهوك" مؤكداً أن" الإقليم متعاون بشكل إيجابي مع الحكومة العراقية، بشأن ملف عودة النازحين".

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