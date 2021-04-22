جريمة جديدة.. سائق يقتل معلمة استأجرته ويرمي جثتها في نهر بالديوانية

2021/04/22 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهم بقتل معلمة ورميها في النهر بمحافظة الديوانية.

وذكر إعلام الداخلية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بقتل معلمة ورميها في النهر بعد 3 ساعات على ارتكابه الحادث في الديوانية".

فيما بينت مديرية شرطة الديوانية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت قوة مشتركة من مديرية شرطة محافظة الديوانية من القاء القبض على متهم أقدم على جريمة قتل حصلت في قضاء السدير بالمحافظة وراح ضحيتها معلمة تبلغ من العمر 25 عاما وذلك بعد أقل من 3 ساعات من حصول الجريمة".

وبينت المديرية انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون لينال جزاءه العادل".

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