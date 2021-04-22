2021/04/22 | 13:25 - المصدر: عين العراق

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الخميس 22 أبريل 2021 | 01:16 مساءً

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تقسيط مبلغ تمليك الأراضي العشوائية على مدار عشرين عام في ذي قار

قالت مديرية بلدية الناصرية أليوم الخميس استحصلت موافقة وزارة البلديات على تقسيط مبلغ تمليك الأراضي التي تشغلها العشوائيات على مدار عشرين عام شريطة دفع مبلغ 5% من مجموع المبلغ.



وبين مدير بلدية الناصرية كاظم الصافي في تصريح لوسائل إعلام محلية ان وزارة البلديات وافقت على مقترح تمليك الاراضي التي تشغلها الدور العشوائية وفقا لقرار 418 والسماح بتمليك المتجاوزين قبل إصداره.



وأشار إلى ان لجانا مختصة ستقيِّم الأراضي وعلى المتجاوزين دفع مبلغ 5% من قيمة التقدير وتوزَّع باقي النسبة على مدى عشرين عام.

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