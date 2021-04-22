التربية النيابية تكشف عن آلية امتحانات الفصل الثاني

2021/04/22 | 13:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، عن تحركها نحو أجور المدارس الأهلية، فيما أوضحت آلية امتحانات الفصل الثاني.وقال عضو اللجنة النائب رعد المكصوصي، في تصريح صحفي، أنه “خلال العام الدراسي الماضي تم حسم موضوع الأجور الدراسية في المدارس الأهلية وتقليصها بنسبة 90%”، مرجحاً “تخفيض الأجور في نهاية العام الدراسي الحالي الذي سينتهي […]

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