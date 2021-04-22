بريطانيا تهنىء الصحفيين الكورد

2021/04/22 | 13:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت القنصلية البريطانية في اقليم كوردستان، الصحفيين بمناسبة يوم الصحافة الكوردية.

وذكرت القنصلية في بيان، تابعه PUKmedia اليوم الخميس: ان يوم 22 نيسان من كل عام هو يوم الصحافة الكوردية، نثمن ونحيي الصحفيين الكورد لواجباتهم المهمة.

واضافت: ان الصحافة الحرة اساس لديمقراطية ناجحة.

PUKmedia متابعة

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