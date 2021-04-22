حلبجة.. طلاب وطالبات يرفضون الدراسة الالكترونية

2021/04/22 | 13:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب طلاب وطالبات مدارس محافظة حلبجة يوم الخميس، عن رفضهم للدراسة الالكترونية، داعين وزارة التربية الى اعادة النظر بقرارها بشأن الدراسة الالكترونية.

وكانت اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا قد اتخذت قبل اسابيع عدة قرارات للحد من انتشار الفايروس بضمنها البدء بالدراسة الالكترونية.

واوضحت الطالية رغد بيستون لـPUKmedia: ان نظام الدراسة الالكترونية لا يخدم العملية التدريسية ويشكل عقبات امام فهم الطلاب، لافتة الى انهم يطالبون بعودة الدوام الرسمي داخل المدارس.

من جانبه قال سوران عمر المدير العام لتربية حلبجة خلال مؤتمر صحفي: ان المديرية استلمت مذكرة من الطلاب والطالبات من 3 فقرات، وستقوم المديرية برفعها، مشيرا الى ان الجهود تنصب لعدم تفويت العام الدراسي بسبب كورونا.

واكد ان قرار النظام الالكتروني للدارسة صدر من اللجنة العليا لمكافحة الفايروس ولم يصدر عن وزارة التربية في اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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