لجنة التعليم تحدد الفئات المشمولة بالدوام الحضوري وتصدر توصيات جديدة

2021/04/22 | 13:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قدمت لجنة التعليم النيابية، الخميس، توصيات جديدة بشأن التعليم الإلكتروني، فيما بينت المشمولين بالدوام الحضوري.

وقال عضو اللجنة رياض المسعودي، في تصريح تابعه NRT عربية (22 نيسان 2021)، إن "التعليم الالكتروني في العراق كان اجباريا وليس اختياريا، في الوقت الذي لم تكن وزارتا التعليم العالي والتربية مستعدتين لاستخدام مثل هكذا نظام الكتروني، وتم استخدامه بشكل طارئ، إضافة الى أن البنى التحتية وخدمة الانترنيت في العراق ضعيفة وهناك نسبة كبيرة من الطلبة لا يجيدون استخدام الوسائل الالكترونية".

وأوضح المسعودي أن "المناهج الدراسية لاتزال غير الكترونية لكن العراق بدأ بهذا المشوار على الرغم من انها كانت عرجاء ولكن هناك تطورا ملحوظا"، مشددا على ضرورة أن "تخصص الحكومة برنامجا حكوميا للتعليم الالكتروني ولا تختصر على وزارتي التعليم العالي والتربية وانما هو برنامج حكومي يبدأ من إعداد البنى التحتية الخاصة بالتعليم والمناهج الالكترونية وتطوير القابليات لدى المتعلم والمعلم".

وتابع المسعودي "لجنة التعليم العالي قدمت توصياتها الى الوزارة بضرورة الاهتمام بالتعليم الالكتروني من خلال تطوير البنى التحتية وتطوير الملاكات التدريسية وتدريبها ولابد من إعادة التعليم بشكل مهني واكاديمي واحترافي"، مشيرا إلى أن "الطلبة الذين لديهم دوام حضوري هم المجموعة الطبية (الطب البشري والأسنان والصيدلة) وهذه المجموعة يجب أن يكون الاختبار والدراسة فيها حضوريا لانهما مرتبطان بحياة المواطن ويتطلبان تواصلا علميا حقيقيا ،وقرار الوزارة كان صائبا".

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