المرصد السوري: مقتل ضابط سوري وإصابة 4 جنود إثر الضربات الإسرائيلية

2021/04/22 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات عسكرية داخل الأراضي السورية ردا على صاروخ أطلق من سوريا واستهدف صحراء النقب جنوب إسرائيل قرب مفاعل ديمونا النووي.

واستهدف القصف الإسرائيلي نقاطا في محيط دمشق إذ أوضح الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت البطارية التي انطلق منها الصاروخ وبطاريات أخرى لصواريخ ارض جو داخل الأراضي السورية.

بدوره افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل ضابط سوري وجرح أربعة جنود خلال القصف الإسرائيلي.

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