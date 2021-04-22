الاتحاد الوطني يطالب بالكف عن اعتقال وتعذيب الصحفيين في كردستان

2021/04/22 | 14:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، اليوم الخميس، إلى دعم الإعلاميين لتغطية الأحداث والحصول على المعلومات، مطالبا بالكف عن “اعتقال وتعذيب” الصحفيين في اقليم كردستان وضرورة تهيئة بيئة عمل مناسبة لهم .وقال شيخ جنكي في بيان بمناسبة الذكرى الـ 123 لصدور اول صحيفة كردية، إن “الإعلام والصحافة الكردية كان […]

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