في دوري أبطال اسيا.. نتائج كارثية للأندية العراقية

2021/04/22 | 14:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]انتهت مساء أمس الأربعاء، مرحلة الذهاب من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، لأندية غرب القارة، والتي تقام بنظام التجمع في السعودية والهند، حيث حققت الاندية العراقية نتائج كارثية، فيما تفوقت الاندية الايرانية على الجميع.

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