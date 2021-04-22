محافظ بغداد يعلن تشكيل لجنة قانونية لردع المتلاعبين بالأسعار

2021/04/22 | 14:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يتلاعب بالأسعار.وقال المحافظ، في بيان صادر عن المحافظة اليوم، إن ارتفاع الأسعار من بعض التجار والأسواق الجشعين والمنتفعين سيواجه بقوة …

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