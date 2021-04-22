التربية تنفي تحديد امتحانات حضورية للصفوف المشمولة بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة

2021/04/22 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة التربية، اليوم الخميس، ما أشيع من أنباء عن إجراء امتحانات الكورس الثاني حضوريا للصفوف التي تؤدي الدوام الحضوري وبقية الصفوف التي تؤدي التعليم الإلكتروني يكون امتحانها إلكترونيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق في تسجيل صوتي، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إنه "لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية على أن امتحانات الكورس الثاني تجرى حضوريا لطلبة الصفوف التي تؤدي الدوام الحضوري وهي الأول والثاني والثالث، والصفوف المنتهية من السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي على أنه امتحاناتها حضوري، وبقية المراحل التي تؤدي التعليم الالكتروني بأن امتحان نهاية الفصل إلكتروني، مبينا أن كل ما سبق غير صحيح".

وأضاف، "التربية لم تحدد موعد الاختبارات وجميع اختبارات وزارة التربية حضورية سواء كان التعليم الكتروني أم حضوري وممكن تكون الامتحانات الشهرية الكترونية ولكن الامتحانات الفصلية والكورس الثاني تكون حضورية".

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