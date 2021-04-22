بعد تصريح التربية النيابية.. إيضاح من الوزارة بشأن امتحانات النصف الثاني

2021/04/22 | 14:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وزارة التربية، الخميس، تحديد امتحانات حضورية للصفوف المشمولة بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لـ "ناس"، (22 نيسان 2021)، إن "ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية هذا اليوم بشان الدوام الحضوري للصفوف الاول والثاني والثالث ابتدائي، والصفوف المنتهية على انه يكون امتحانها حضوري، فيما بقية المراحل الكتروني لاصحة لهذه المعلومات وان وزارة التربية لم تحدد الية الامتحانات لغاية الان".

واضاف ان "جميع اختبارات وزارة التربية حضورية، ويمكن ان يكون الامتحانات الشهرية الكترونية، ولكن بالنسبة للامتحانات النهائية فهي حضورية لكل الطلبة، الذين يؤدون التعليم الالكتروني او التعليم الحضوري".

وكشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، عن تحركها نحو أجور المدارس الأهلية، فيما أوضحت آلية امتحانات الفصل الثاني.

وقال عضو اللجنة النائب رعد المكصوصي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (22 نيسان 2021)، أنه "خلال العام الدراسي الماضي تم حسم موضوع الأجور الدراسية في المدارس الأهلية وتقليصها بنسبة 90%"، مرجحاً "تخفيض الأجور في نهاية العام الدراسي الحالي الذي سينتهي في ايار المقبل".

وأضاف أن "لجنة التربية متواصلة مع وزارة التربية من أجل تخفيض الأجور الدراسية على الأقل أن تكون 90% كما في العام الماضي".

وبشأن الدوام الحضوري، اوضح المكصوصي أن "الدوام الحضوري حدد للصفوف الابتدائية الأولية (الأول والثاني والثالث) بوصف هذه المراحل بحاجة الى أرضية وتعليم مباشر، بالاضافة الى المراحل المنتهية السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي مع اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية".

وتابع، أن "باقي الصفوف سيكون حضورهم وامتحاناتهم الكترونية "، مؤكداً أن "الامتحانات ستكون حضورية لطلبة الصفوف الذين يكون دوامهم حضورياً أما طلبة الصفوف الذين حضورهم الكتروني سيكون امتحانهم الكترونياً".

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