2021/04/22 | 14:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب حسن آلي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس، عدم بدء جلسة مجلس النواب للتصويت على عدد من مشاريع قوانين.

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد قررت تأجيل جلسة، الثلاثاء الى اليوم الخميس، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

واوضح النائب آلي لـPUKmedia: ان جلسة مجلس النواب لم تبدأ لحد الان، موضحا، ان النصاب القانوني لم يكتمل لحد الان لبدء الجلسة.

واضاف: ان الجلسة المقرر انعقادها في تمام الساعة الواحدة ظهرا بحسب جدول اعمال المجلس، لم تعقد الى الان، مشيرا الى ان الجلسة ستشهد في حال انعقادها التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية النقل الجوي بين العراق والمملكة العربية السعودية، والتصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومن التهرب المالي فيما يتعلق بضريبة الدخل وعلى رأس المال بين العراق ودولة الكويت، والتصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية، والقراءة الثانية لمشروع قانون الضمان الإجتماعي والتقاعد للعمال، والقراءة الأولى لمشروع قانون الأحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، بالاضافة الى مناقشات عامة.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب لم يعقد جلسته لحد الان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب لم يعقد جلسته لحد الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).