التربية تصدر توضيحا بشأن امتحانات الكورس الثاني والفصل الثاني

2021/04/22 | 14:27 - المصدر: NRT عربية

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نفت وزارة التربية، الخميس، ما نشر حول الامتحانات الحضورية والالكترونية، فيما دعت الى توخي الدقة في نقل الاخبار واعتمادها من مصادرها الرسمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (22 نيسان 2021)، ان "ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاخبارية اليوم بشان امتحانات الكورس الثاني والفصل الثاني وان تكون حضورية لمراحل التعليم الحضوري والكترونية لباقي المراحل ذات التعليم الالكتروني، هي غير صحيحة".

واضاف ان "وزارة التربية لم تحدد الية الامتحانات او موعدها"، لافتا الى ان "جميع اختبارات وزارة التربية حضورية حتى وان كان التعليم الكتروني".

ودعا فاروق الجميع الى "توخي الدقة واعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية".

يذكر ان عضو لجنة التربية رعد المكصوصي اكد اليوم الخميس، ان الامتحانات ستكون حضورية لطلبة الصفوف الذين يكون دوامهم حضورياً، أما طلبة الصفوف الذين حضورهم الكتروني سيكون امتحانهم الكتروني..

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