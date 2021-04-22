زوجة تفتح النار على زوجها وترديه قتيلا في بغداد

2021/04/22 | 14:27 - المصدر: NRT عربية

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اقدمت امرأة على قتل زوجها، الذي يعمل في السلك الأمني، الخميس، بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية (22 نيسان 2021)، ان "جريمة قتل حصلت في منطقة الرسالة غرب العاصمة بغداد، حيث تبين قيام احدى النساء بفتح النار على زوجها من مسدس كان بحوزتها".

واضاف المصدر ان "القوات الامنية حضرت الى موقع الجريمة وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واشار الى ان "جثة المجني عليه تم نقلها الى دائرة الطب العدلي".

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