2021/04/22 | 14:29 - المصدر: عين العراق

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الخميس 22 أبريل 2021 | 02:05 مساءً

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وزارة التربية تنفي ما نشر حول الامتحانات الحضورية والالكترونية

التربية تنفي ما نشر حول الامتحانات الحضورية والالكترونية

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