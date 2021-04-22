فيسبوك تسعى لإطلاق عملتها الرقمية العام الجاري

2021/04/22 | 14:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تسعى شركة “فيسبوك” لأطلاق عملتها الرقمية Diem لفترة تجريبية بعد أيقاف المشروع في وقت سابق.وحسب وسائل إعلام أمريكية، من المفترض أن يتم إطلاق هذه العملة بحلول نهاية هذا العام وسيتم ربطها بالدولار الأمريكي، بشرط أن تتمكن عملاقة التواصل الاجتماعي من التخلص من الضجة والجدل حول الفكرة الأصلية التي تصورتها منذ ما يقرب […]

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