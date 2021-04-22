2021/04/22 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين-واع- فليح العبيدي-فاطمة رحمة

أعلن وزير الدفاع جمعة عناد الجبوري، اليوم الخميس، عن عزم الحكومة على إضافة طائرات جديدة للقوة الجوية من دول متقدمة، فيما أشار إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن القوَّة الجويَّة.

وقال وزير الدفاع جمعة الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقيَّة (واع)، إن "الجيوش مهما كانت ، لا يمكنها تنفيذ واجباتها القتاليَّة بدون إسناد أو غطاءٍ جويٍّ"، مبيناً أن "القوة الجويَّة تُعدُّ تشكيلاً مهماً جداً في حسم المعارك".

وأضاف أنه "طيلة الثلاث سنوات والشهرين في حربنا مع عصابات داعش الإجرامية، كانت القوة الجويَّة سنداً كبيراً للقوات البريَّة وأسهمت في تحقيق الانتصار من خلال تدمير الأوكار والاستطلاع".

وتابع الجبوري أن "القوة الجويَّة سلاح رئيس ومهم ولا يمكن الاستغناء عنه"، موضحاً أن "الحكومة عازمة على تطويرها وإضافة طائرات جديدة لها من دول متقدمة".

من جهته قال قائد القوة الجويَّة الفريق الطيار شهاب جاهد لوكالة الأنباء العراقيَّة إن "قيادة القوة الجويَّة تواكب التطورات الجارية في العالم بمجال تقنية الطائرات واطَّلعت عليها وكذلك القيادة العسكرية العليا لديها معلومات عن تلك التطورات"، مبينا ان "القيادة العليا عازمة على تحديث القوَّة الجويَّة بطائرات جديدة".

وأوضح أن "القوة الجوية لها دور فعال في دعم القتال وهي تحسم المعركة وأن جميع الجيوش الحديثة تحتاج الى الإسناد الجوّي في تنفيذ الخطط الدفاعية أو الهجوميَّة".

وكان وزير الدفاع وقيادات أمنية رفيعة قد شاركوا في الاحتفال المركزي الذي نظمته قيادة القوة الجويَّة بمناسبة الذكرى الـ90 على تأسيسها في قاعدة بلد الجوّيَّة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعتزم إضافة طائرات جديدة للقوَّة الجويَّة من دول متقدِّمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعتزم إضافة طائرات جديدة للقوَّة الجويَّة من دول متقدِّمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).