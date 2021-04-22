الكورونا تقضي على ثالث برلماني عراقي

2021/04/22 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في

مجلس النواب العراقي عدنان الأسدي،

الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وفارق رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون

بالبرلمان، الحياة في مدينة الطب وسط

العاصمة بغداد، بع

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