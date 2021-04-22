2021/04/22 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل حادث مأساوي لأسرة بعد وفاة الأب والابن في نفس اللحظة.وقالت صحيفة “الوطن” المصرية إن الأم توجهت إلى زوجها في ساعة مبكرة من صباح أمس، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيدة تستنجد بنجلها بعد وفاة زوجها لتكتشف وفاته في نفس اللحظة المركز الخبري الوطني.

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