الحريري من الفاتيكان: البابا سيزور لبنان بعد تشكيل الحكومة

2021/04/22 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري خلال زيارة إلى الفاتيكان اليوم الخميس إن البابا فرنسيس سيزور لبنان بعد تشكيل حكومة جديدة.

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