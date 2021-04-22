قصة الولايات المتحدة (23) – روزفلت وعلاج الكساد - محمد زكريا توفيق

2021/04/22 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق روزفلت وعلاج الكسادفي يوم سبت بارد رمادي اللون، من شهر مارس عام 1933، أدى فرانكلين روزفلت اليمين كرئيس للولايات المتحدة.



لمدة مائة يوم، من 8 مارس إلى 16 يونيو، أرسل روزفلت إلى الكونجرس فيضا من المقترحات لقوانين جديدة.



"لقد طالبني الشعب الأمريكي بالعمل، وها أنا أحيل ما قد طلبوه إليكم." قال روزفلت للكونجرس.



العديد من القوانين الجديدة، التي تنشئ تنظيمات حكومية مستحدثة، لكي تكون فرق ع ......





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