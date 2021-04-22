كرة القدم بين المتعة والأرباح.. السوبر الأوروبي مثالًا - ممدوح رمضان

2021/04/22 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ممدوح_رمضان “لا نريد المزيد من ليستر سيتي”.



لك أن تتخيل أن هذه العبارة لم تكن من أجل جذب القارئ، بل كانت نصًا ما قيل على لسان أحد ملاك الأندية الستة الكبرى في الدور الإنجليزي في لقاء، في العام السابق، مع جريدة الاندبندنت البريطانية.نعم لا يريدون المزيد من ليستر سيتي، لا يريدون المزيد من دورتموند، لا يريدون المزيد من موناكو وليون.تم الإعلان، في 18 أبريل الحالي، عن إنشاء دوري السوبر الأوروبي ......





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